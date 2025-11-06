Israël en guerre : Israël décide de transformer la zone frontalière israélo-égyptienne en zone militaire restreinte pour contrer la contrebande par drone

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé aujourd’hui dans un post publié sur son compte X, qu’il a ordonné à Tsahal de déclarer zone militaire restreinte la zone adjacente à la frontière israélo-égyptienne et de modifier les règles d’engagement en conséquence.

Israel Katz a indiqué à de hauts responsables de la sécurité que lui et le chef du Shin Bet, David Zini, s’étaient entendus pour considérer le trafic d’armes par drones comme une menace terroriste.

Ces décisions ont été prises lors d’une réunion d’urgence qui a eu lieu hier concernant la menace des drones à la frontière israélo-égyptienne. Y ont participé le directeur général du ministère de la Défense, le général de division (réserviste) Amir Baram, le chef d’état-major adjoint, le général de division Tamir Yadai, ainsi que des représentants du ministère de la Défense, des Forces de défense israéliennes, du Shin Bet, du Conseil national de sécurité et de la police israélienne.

À la fin de la réunion, Israel Katz a ordonné à Tsahal de transformer la bande de terre longeant la frontière en zone militaire restreinte et d’adapter les règles d’engagement afin d’attaquer tout élément non autorisé qui pénètre dans la zone, dans le but de stopper les opérateurs de drones et autres opérations de contrebande.

En outre, il a également été convenu que le département DDR&D du ministère de la Défense promouvrait des solutions technologiques en coopération avec l’armée de l’air israélienne, et que le Conseil national de sécurité apporterait son aide sur des questions telles que les licences obligatoires et les modifications législatives relatives à l’utilisation, à l’achat et à la possession de drones.

Ces mesures drastiques constituent une offensive majeure pour Israël contre la contrebande par drones à sa frontière avec l’Égypte. Chaque semaine, des centaines de drones venus d’Égypte traversent la frontière israélienne, acheminant des cargaisons de cigarettes, de drogues et d’animaux exotiques. De plus en plus fréquemment, ces appareils transportent aussi des armes. Les forces frontalières israéliennes en ont déjà intercepté et saisi plusieurs dizaines d’entre elles.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 6 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités