Israël en guerre : les États-Unis présentent au Conseil de sécurité de l’ONU leur résolution visant à légitimer la force internationale de stabilisation à Gaza, sans avertir Israël

Les États-Unis ont tenu hier une réunion avec les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, soumettant leur projet de résolution concernant la Force internationale de stabilisation (FIS) qui sera déployée après la guerre dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

La mission américaine auprès de l’ONU a informé dans un communiqué, que L’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Michael Waltz, a réuni des pays comme L’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie, dans le but de montrer « le soutien régional à cette résolution ».

« Sous la direction résolue du président Trump, les États-Unis obtiendront à nouveau des résultats concrets à l’ONU, et non de vaines paroles. Les parties ont saisi cette occasion historique pour mettre un terme définitif à des décennies d’effusion de sang et concrétiser la vision du président d’une paix durable au Moyen-Orient », a déclaré la mission américaine auprès de l’ONU.

Néanmoins, un haut responsable du Conseil national de sécurité israélien a affirmé au Jerusalem Post qu’Israël n’avait pas reçu au préalable le projet de résolution, et n’a toujours pas examiné le document.

« Nous n’avons pas reçu le document ; c’est totalement faux. Les journalistes disposent de plus d’informations ; cela n’a aucun sens. Puisqu’il s’agit des enjeux les plus cruciaux, nous devons être impliqués. Le fait que le premier ministre [Benjamin Netanyahu] pense que la résolution pourrait être orientée en faveur d’Israël ne signifie pas que nous pouvons nous relâcher et supposer qu’elle nous sera favorable. Nous sommes face à un choix décisif. C’est à prendre ou à laisser« , a indiqué le haut responsable israélien.

La résolution américaine prévoit la création d’une force multinationale de stabilisation qui opérerait sous un commandement unifié, en étroite consultation et coopération avec Israël et l’Égypte. Cette force travaillerait aux côtés d’une police palestinienne nouvellement formée et habilitée afin de sécuriser les zones frontalières et de stabiliser la situation sécuritaire à Gaza.

Le mandat de cette force comprendrait la supervision de la démilitarisation de la bande de Gaza par la destruction des infrastructures terroristes et militaires, la prévention de leur reconstruction et la garantie du désarmement permanent des groupes armés non étatiques.

La mission proposée est censée fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2027, tout renouvellement ou modification de son mandat nécessitant des consultations avec Israël, l’Égypte et le Conseil de sécurité de l’ONU.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 6 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités