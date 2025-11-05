Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 21h00 le corps d’un otage décédé à Israël
Le Hamas a annoncé cet après-midi sur les réseaux sociaux qu’il restituerait les restes d’un autre otage décédé ce soir à 21h00.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 7 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités