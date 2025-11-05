Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 21h00 le corps d’un otage décédé à Israël

Le Hamas a annoncé cet après-midi sur les réseaux sociaux qu’il restituerait les restes d’un autre otage décédé ce soir à 21h00.

Ni Tsahal ni la Croix-Rouge n’ont encore commenté la déclaration du Hamas.