Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent deux terroristes qui ont tenté de franchir la Ligne jaune dans le centre de Gaza

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi, dans un communiqué, que lors de deux incidents distincts survenus dans le centre de la bande de Gaza, les soldats israéliens ont éliminé deux terroristes alors qu’ils tentaient de franchir la Ligne jaune et d’approcher les troupes stationnées dans la zone.

Tsahal précise que les deux terroristes n’ont été abattus qu’après avoir été identifiés comme une menace.

Il s’agit du troisième jour consécutif où des terroristes du Hamas sont tués par les troupes de Tsahal alors qu’ils tentaient de franchir la Ligne jaune.