Israël en guerre : Betsalel Smotrich affirme que les forces de Tsahal sont sur le point d’éliminer les 200 terroristes bloqués dans un tunnel à Rafah

« Nous ne paierons en aucun cas pour 200 terroristes de plus. Les renvoyer serait une trahison envers nos soldats tombés au combat. Je le répète au premier ministre, au chef d’état-major et au ministre de la Défense : n’osez pas faire cela« , a affirmé le ministre israélien des Finances.

La situation des 200 terroristes palestiniens qui sont actuellement bloqués dans un tunnel à Rafah, au sud de Gaza, est source de conflit au sein même de l’establishment politique et militaire israélien.

Hier, le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a suggéré de libérer ces 200 terroristes en échange de la restitution du corps par le Hamas du soldat de Tsahal, Hadar Goldin. Cette proposition a été rejetée par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a déclaré que « le plan Trump prévoit le retour de tous les otages » et qu’il n’y a « aucun lien entre les terroristes et la libération des otages ».

Plus tôt cette semaine, Le bureau du premier ministre israélien avait confirmé qu’aucun terroriste du Hamas ne serait autorisé à passer en toute sécurité sans la promesse d’un désarmement.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 7 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités