Israël en guerre : le Hamas et l’Autorité palestinienne s’unissent pour créer un comité temporaire qui dirigera Gaza

Dans une interview accordée hier à Al Jazeera, Moussa Abou Marzouk, un haut responsable du Hamas, a déclaré que le groupe terroriste palestinien et l’Autorité palestinienne ont conclu un accord dans le but de créer un comité temporaire qui sera chargé de gérer la bande de Gaza.

Moussa Abou Marzouk a également informé que les responsabilités du comité comprendront la supervision des points de passage frontaliers et des forces de sécurité dans la bande de Gaza.

Il a aussi indiqué que ce comité sera dirigé par un ministre de l’Autorité palestinienne. Plusieurs médias arabes ont rapporté que le ministre palestinien de la Santé, Majed Abou Ramadan, serait pressenti pour présider le comité, bien qu’Israël aurait rejeté sa candidature.

Néanmoins, le haut responsable du Hamas n’a pas voulu préciser si la décision de créer ce comité temporaire a reçu l’aval des Etats-Unis ni si elle s’inscrivait dans le plan de paix de Donald Trump.

Il y a deux semaines, la chaîne publique israélienne KAN avait informé que le Hamas, avec la connaissance des médiateurs arabes, participe discrètement à la formation du nouveau gouvernement technocratique qui dirigera la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

KAN avait ajouté que le groupe islamique palestinien avait choisi environ la moitié des ministres, notamment auprès des personnes qui soutiennent son programme, qui composeront ce futur gouvernement. L’Autorité palestinienne avait choisi l’autre moitié du gouvernement, tout en étant pleinement consciente que le Hamas avait sélectionné sa propre part.

