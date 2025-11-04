Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 20h00 le corps d’un otage décédé à Israël

Dans un communiqué publié cet après-midi, le Hamas a déclaré qu’il restituerait les restes d’un autre otage décédé ce soir à 20h00.

Le Hamas a indiqué que l’otage aurait été tué à l’est du quartier de Shejaia, dans le nord de Gaza. Le groupe terroriste palestinien a aussi informé que la dépouille de l’otage a été découverte lors d’opérations de recherche et d’excavation en cours à l’intérieur de la Ligne jaune. Des dispositions seraient prises pour remettre le corps aux autorités israéliennes.

Huit otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de dix-huit otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 8 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités