Israël en guerre : les États-Unis vont soumettre à l’ONU une résolution visant à légitimer la force internationale de stabilisation à Gaza

Le Jerusalem Post, qui se base sur un document qu’il a obtenu, a informé aujourd’hui que l’administration du président américain Donald Trump a transmis à l’ONU un projet de résolution qui vise à obtenir l’aval des Nations unies quant à la création d’une Force internationale de stabilisation (FIS) qui sera déployée dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

Le journal israélien précise que la proposition prévoit la création d’une force multinationale de stabilisation qui opérerait sous un commandement unifié, en étroite consultation et coopération avec Israël et l’Égypte. Cette force travaillerait aux côtés d’une police palestinienne nouvellement formée et habilitée afin de sécuriser les zones frontalières et de stabiliser la situation sécuritaire à Gaza.

Le mandat de cette force comprendrait la supervision de la démilitarisation de la bande de Gaza par la destruction des infrastructures terroristes et militaires, la prévention de leur reconstruction et la garantie du désarmement permanent des groupes armés non étatiques.

En outre, les forces de sécurité israéliennes seraient chargées de protéger les civils gazaouis, d’appuyer les opérations humanitaires, de former et d’assister la police palestinienne, et de coordonner avec les pays concernés la sécurisation des couloirs humanitaires. Le projet de texte autorise également les forces de sécurité israéliennes à entreprendre « toute autre tâche nécessaire » pour soutenir un plan global de redressement de Gaza. Les forces de sécurité israéliennes auraient toutefois un mandat clair pour faire appliquer la démilitarisation de Gaza, ce qui marquerait une rupture avec des États arabes comme l’Égypte et la Jordanie, qui avaient plaidé pour une mission de « maintien de la paix » plutôt que pour une mission d’« imposition de la paix ». Par ailleurs, la résolution n’invoque pas le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui signifie que la force n’aurait pas le même statut juridique que la FINUL au Liban. Elle opérerait donc avec un mandat différent.