Israël en guerre : Benjamin Netanyahu assure qu’il est opposé au transfert de 200 terroristes du Hamas au-delà de la ligne jaune à Gaza
Le bureau du premier ministre israélien a confirmé qu’aucun terroriste du Hamas ne serait autorisé à passer en toute sécurité sans la promesse d’un désarmement.
« Le premier ministre maintient sa position ferme en faveur du désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza, tout en déjouant les menaces terroristes qui pèsent sur nos forces », a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahu.
Cette clarification du dirigeant israélien fait suite à des informations qui ont circulé dans les médias internationaux et israéliens, selon lesquelles Israël envisageait d’autoriser environ 200 terroristes du Hamas, actuellement présents du côté israélien de la zone tampon de la Ligne jaune dans la bande de Gaza, à retourner à Rafah s’ils acceptent de déposer les armes et de désarmer.
Ces informations ont provoqué un tollé dans la classe politique israélienne. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a lancé un appel à Benjamin Netanyahu pour empêcher cela, exigeant que tous les terroristes du Hamas présents du côté israélien de la Ligne jaune soient tués ou emprisonnés.
Par ailleurs, le Jerusalem Posta informé hier que le Hamas a exigé, par l’intermédiaire de médiateurs, une immunité temporaire pour les terroristes stationnés dans des tunnels souterrains à Rafah afin qu’ils puissent se déplacer vers des zones situées à l’intérieur de la Ligne jaune.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 8 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
