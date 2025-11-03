Israël en guerre : Benjamin Netanyahu assure qu’il est opposé au transfert de 200 terroristes du Hamas au-delà de la ligne jaune à Gaza

Le bureau du premier ministre israélien a confirmé qu’aucun terroriste du Hamas ne serait autorisé à passer en toute sécurité sans la promesse d’un désarmement.

« Le premier ministre maintient sa position ferme en faveur du désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza, tout en déjouant les menaces terroristes qui pèsent sur nos forces », a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahu.

Cette clarification du dirigeant israélien fait suite à des informations qui ont circulé dans les médias internationaux et israéliens, selon lesquelles Israël envisageait d’autoriser environ 200 terroristes du Hamas, actuellement présents du côté israélien de la zone tampon de la Ligne jaune dans la bande de Gaza, à retourner à Rafah s’ils acceptent de déposer les armes et de désarmer.

Ces informations ont provoqué un tollé dans la classe politique israélienne. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a lancé un appel à Benjamin Netanyahu pour empêcher cela, exigeant que tous les terroristes du Hamas présents du côté israélien de la Ligne jaune soient tués ou emprisonnés.

Le ministre israélien des Finances, Bezalal Smotrich, a dénoncé ces informations, les qualifiants de « pure folie » et appelant Netanyahu à l’arrêter.