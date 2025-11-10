Israël en guerre : les États-Unis auraient promis un sauf-conduit aux terroristes du Hamas retranchés à Rafah en échange de la libération par le groupe terroriste du corps d’Hadar Goldin

Selon les informations rapportées par le site israélien Walla, qui se base sur les dires de sources proches des négociations, les États-Unis ont promis aux terroristes du Hamas retranchés dans un tunnel à Rafah, un sauf-conduit en échange par le groupe terroriste palestinien de la restitution à Israël du corps de l’otage décédé du lieutenant Hadar Goldin, qui a été remis hier.

Une source a précisé à Walla que le Hamas avait contacté la délégation de négociation américaine par l’intermédiaire de facilitateurs et avait demandé le passage en toute sécurité d’environ 200 terroristes retranchés dans la zone de Rafah, à Gaza, contrôlée par Israël.

La source n’a toutefois pas informé où les terroristes seraient transférés, indiquant qu’il est possible qu’ils soient transférés en Égypte plutôt que dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, le site israélien Ynet a rapporté hier qu’un haut responsable turc a déclaré hier que la Turquie s’efforçait d’assurer le passage en toute sécurité des 200 terroristes du Hamas retranchés à Rafah.

La semaine dernière, l’agence de presse londonienne Reuters avait informé que les médiateurs égyptiens ont proposé aux terroristes du Hamas bloqué dans un tunnel à Rafah de déposer leurs armes en échange d’un passage vers d’autres zones de l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités