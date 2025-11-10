L’annonce d’un accord de sécurité entre Israël et la Syrie pourrait être imminente

Alors que le président syrien Ahmed al-Sharaa effectue aujourd’hui une visite historique aux États-Unis, l’ambassadeur de Syrie auprès de l’ONU, Ibrahim Olabi, s’est exprimé sur les négociations de sécurité avec Israël et a affirmé que l’accord « pourrait être annoncé à tout moment ».

Lors d’une interview au site syrien Al-Watan, Ibrahim Olabi a indiqué que les négociations se poursuivent et restent principalement axées sur la sécurité, conformément à l’accord signé après la guerre du Kippour.

« Les discussions portent essentiellement sur les points de passage frontaliers, les effectifs de chaque camp et des questions similaires. Les discussions portent sur plusieurs questions et préoccupations des deux parties. Si Israël a des préoccupations sécuritaires, elles peuvent être abordées. Si d’autres questions ne sont pas liées à la sécurité, elles nécessitent une approche différente« , a déclaré l’ambassadeur syrien.

Par ailleurs, Ibrahim Olabi a également qualifié la visite du président syrien Ahmed al-Sharaa à Washington d’« opportunité historique » et a déclaré que son pays visait à établir « un espace de paix, de sécurité et de stabilité à sa frontière sud ».

Durant leurs discussions à la Maison-Blanche, Le président syrien Ahmed al-Sharaa et le président américain Donald Trump devraient évoquer, outre un futur accord de sécurité israélo-syrien, l’établissement d’une base militaire américaine à Damas.

Cette rencontre historique intervient après que les États-Unis ont retiré Ahmed al-Sharaa de la liste américaine des terroristes ainsi que de la levée des sanctions de l’ONU visant le dirigeant syrien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités