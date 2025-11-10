Israël en guerre : Israël ferait pression sur l’armée libanaise pour qu’elle mène des recherches plus intrusives sur les armes du Hezbollah

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires de trois responsables de la sécurité libanaise et de deux responsables israéliens, Israël fait pression sur l’armée libanaise pour qu’elle se montre plus agressive dans le désarmement du Hezbollah, en perquisitionnant des domiciles privés dans le sud du pays à la recherche d’armes.

Reuters précise que cette demande a émergé ces dernières semaines et a été rejetée par les dirigeants militaires libanais, qui craignent qu’elle ne déclenche des troubles civils et ne fasse dérailler une stratégie de désarmement considérée par l’armée comme prudente, mais efficace, ont déclaré à Reuters des responsables de la sécurité libanaise.

Néanmoins, l‘armée libanaise se dit confiante de pouvoir déclarer le sud du Liban exempt d’armes du Hezbollah d’ici la fin de 2025, conformément à l’accord de trêve qui a été conclue l’année dernière entre le groupe terroriste libanais et Israël.

Par ailleurs, deux sources civiles libanaises informées des opérations de l’armée ont précisé à Reuters qu’une opération de ratissage dans les vallées et les forêts a permis de localiser plus de 50 tunnels et a conduit à la saisie de plus de 50 missiles guidés et de centaines d’autres armes.

Mais selon les responsables de la sécurité libanaise, le plan de l’armée n’a jamais inclus de perquisitions de propriétés privées. Israël doute de pouvoir réussir à désarmer le Hezbollah sans de telles mesures.

En outre, deux responsables de la sécurité libanaise ont déclaré qu’Israël avait demandé ces raids lors des réunions d’octobre du « Mécanisme », un comité dirigé par les États-Unis réunissant des officiers libanais et israéliens pour surveiller la mise en œuvre de la trêve.

Peu après, Israël a intensifié ses opérations terrestres et ses frappes aériennes dans le sud du Liban, affirmant qu’elles visaient les tentatives de réarmement du Hezbollah.