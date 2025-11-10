Israël en guerre : la Turquie préparerait le déploiement d’une brigade de stabilisation à Gaza, malgré le refus d’Israël

Le site d’investigation Middle East Eye (MEE) a informé aujourd’hui que le gouvernement turc finalise des plans qui permettraient le déploiement de centaines de soldats à Gaza dans le cadre d’une force internationale de maintien de la paix.

Des sources proches du dossier ont indiqué à MEE qu’une brigade de maintien de la paix, forte d’au moins 2 000 soldats, a recruté du personnel dans tout le pays ces dernières semaines. Ce contingent, qui rejoindra la force internationale de stabilisation à Gaza aux côtés d’autres pays partenaires, sera composé de soldats issus de différentes branches de l’armée turque et possédant une expérience préalable des opérations de maintien de la paix et des interventions en zone de conflit.

En outre, des responsables turcs ont indiqué à MEE que près d’un millier de soldats turcs des forces terrestres s’étaient déjà portés volontaires pour rejoindre la brigade de la mission proposée à Gaza, et que du personnel supplémentaire issu des unités du génie, de la logistique et du déminage devrait y participer. Le site d’investigation ignore cependant si des unités navales participeront à cette mission, que les responsables turcs prévoient comme une force opérationnelle conjointe impliquant plusieurs nations.

Middle East Eye affirme également que la Turquie souhaite jouer un rôle direct dans la reconstruction et la mise en place de dispositifs de sécurité à Gaza après la guerre, en vue de contribuer à la mise en œuvre du cessez-le-feu et aux efforts de relèvement humanitaire dans le cadre d’un dispositif dirigé par l’ONU.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a par ailleurs déclaré que la participation de la Turquie dépendait d’un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU définissant la portée de la mission, tandis que le président Recep Tayyip Erdogan a indiqué être prêt à envoyer des troupes si nécessaire.

Néanmoins, la Turquie ne souhaite pas désarmer le Hamas par la force, comme convenu dans le plan de paix de Donald Trump. Middle East Eye rapporte que La Turquie insiste pour que la mission se concentre sur le contrôle et la reconstruction des frontières, et non sur le maintien de l’ordre.

Ces informations de MEE pourraient aggraver les tensions entre la Turquie et Israël, étant donné que l’État hébreu refuse catégoriquement que des troupes turques rentrent dans la bande de Gaza.

Hier, la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian, a déclaré qu’« il n’y aura pas de troupes turques au sol » dans l’enclave palestinienne.

Toutefois, Middle East Eye précise que bien qu’Israël refuse le déploiement d’une force de stabilisation turque à Gaza, les négociations avec les États-Unis et l’État hébreu se poursuivent sur cette question.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités