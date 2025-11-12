Rédacteur en Chef d’Israël Actualités Digital

Paris 08h00

Coup de massue sur les écoles sous contrat Notamment Juive: avec un surcout moyen entre 1 500 à 2 000 € / par enfant pour les familles

Le gouvernement envisage de réduire le financement public des établissements privés sous contrat, passant de 75 % à 50 %. selon un économiste reconnu , un surcoût moyen de 1 500 à 2 000 € par an et par élève pèserait alors sur les familles, fragilisant particulièrement les écoles confessionnelles, dont les écoles juives sous contrat.

Ces établissements respectent les programmes nationaux et garantissent un cadre scolaire conforme aux valeurs des familles. Les fragiliser revient à mettre en péril le pluralisme éducatif et l’égalité d’accès à l’école, principes essentiels de la République.

Au-delà de l’argument budgétaire, c’est un choix politique : préserver la liberté scolaire et la diversité de l’enseignement, ou accentuer les inégalités. Il est urgent d’ouvrir un dialogue national entre l’État et les acteurs de l’enseignement privé pour concilier rigueur financière et protection du pluralisme éducatif.

Alain SAYADA

Israël Actualités