Israël en guerre : les États-Unis et Israël auraient conclu un accord pour expulser les 200 terroristes retranchés dans un tunnel à Gaza

Le Jerusalem Post a informé hier soir que les États-Unis et Israël sont parvenus à un compromis important, s’accordant sur l’expulsion de quelque 200 terroristes du Hamas, actuellement cachés dans des tunnels à l’intérieur de la Ligne jaune contrôlée par Tsahal à Rafah, au sud de Gaza.

Néanmoins, le journal israélien précise qu’aucun pays n’a encore accepté d’accueillir les terroristes qui seront expulsés, laissant ainsi un aspect essentiel de l’accord en suspens.

Cet accord fait suite à la rencontre qui a eu lieu lundi à Jérusalem entre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et l’envoyé spécial et gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner.

Durant l’entretien, les deux hommes ont évoqué le désarmement du Hamas, de la démilitarisation de la bande de Gaza et de la nécessité de garantir que le groupe terroriste palestinien n’ait plus jamais aucun rôle à jouer dans l’enclave palestinienne.

Par ailleurs, lundi, un porte-parole de Benjamin Netanyahu a déclaré que « toute décision concernant les 200 terroristes piégés à Rafah sera prise en coordination avec l’administration du président américain Donald Trump« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités