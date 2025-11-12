Ahmed al-Charaa confirme qu’Israël et Syrie sont engagés « dans des négociations sécuritaires directes »

Lors d’un entretien accordé hier soir au Washington Post, le président syrien, Ahmed al-Charaa, a confirmé que la Syrie a entamé des « négociations directes » avec Israël, concernant des garanties de sécurité communes.

« Nous sommes engagés dans des négociations directes avec Israël et nous avons fait de grands progrès vers un accord. Mais pour parvenir à un accord définitif, Israël doit se retirer à ses frontières d’avant le 8 décembre. Les États-Unis sont à nos côtés dans ces négociations, et de nombreux acteurs internationaux partagent notre point de vue. Aujourd’hui, nous avons constaté que le président américain Donald Trump le partage également et qu’il fera tout son possible pour parvenir rapidement à une solution. », a déclaré Ahmed al-Charaa.

La référence du président syrien au 8 décembre fait allusion à la chute du régime d’Assad et au début des frappes israéliennes en Syrie suite à son renversement : après la destitution de Bachar el-Assad par les forces d’Ahmed al-Sharaa, les forces israéliennes ont mené une vaste opération visant à anéantir les capacités militaires syriennes héritées du régime et susceptibles de menacer les pays voisins, dont Israël. Parmi ces cibles figuraient des armes chimiques, des missiles de précision à longue portée et l’aviation syrienne. Israël a aussi établi une présence militaire physique dans le sud de la Syrie.

Les déclarations d’Ahmed al-Charaa au Washington Post interviennent alors que les États-Unis s’efforcent de négocier un pacte de sécurité entre la Syrie et Israël. Par ailleurs, un responsable syrien a déclaré à l’AFP en septembre que les deux pays devraient parvenir à plusieurs accords de sécurité et militaires d’ici la fin de l’année.

Plus tôt cette semaine, lors de la visite historique d’Ahmed al-Charaa aux États-Unis, l’ambassadeur de Syrie auprès de l’ONU, Ibrahim Olabi, s’est exprimé sur les négociations de sécurité avec Israël, dans une interview au site syrien Al-Watan, et a affirmé que l’accord « pourrait être annoncé à tout moment ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités