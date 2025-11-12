Israël en guerre : les forces israéliennes tirent sur quatre terroristes sortant d’un tunnel situé de l’autre côté de la Ligne jaune à Rafah

L’armée israélienne a informé cet après-midi que les forces de Tsahal ont tiré sur quatre terroristes de l’autre côté de la Ligne jaune, alors que des soldats israéliens s’efforçaient de démanteler des tunnels terroristes à Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Les troupes stationnées à Rafah ont identifié les terroristes à leur sortie d’un tunnel souterrain. Par ailleurs, l’armée israélienne estime que les quatre terroristes identifiés font partie des quelque 200 terroristes qui demeurent dans la zone contrôlée par le Hamas à Rafah.

En outre, lors d’un incident distinct, les troupes de Tsahal ont tué un terroriste à Khan Younès qui avait été aperçu en train de franchir la Ligne jaune et de s’approcher des soldats.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités