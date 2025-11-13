Israël en guerre : Le Hamas détiendrait des informations sur l’emplacement des dépouilles des quatre derniers otages décédés détenus à Gaza

La chaîne publique israélienne KAN a informé hier soir, que le Hamas possède des informations sur chacun des quatre otages décédés dont les dépouilles sont toujours détenues dans la bande de Gaza.

Des sources ont indiqué à KAN que cela inclut des informations sur les restes d’otages détenus par le Jihad islamique palestinien. Les sources ont également affirmé à la chaîne publique israélienne qu’il « faut exercer des pressions sur les terroristes du Hamas pour qu’ils restituent les dépouilles », et qu’Israël « ne doit faire aucun compromis ».

Les quatre otages dont les dépouilles sont toujours détenues par les groupes terroristes palestiniens sont Meny Godard, le sergent-major Ran Gvili, Dror Or et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak.

Par ailleurs, le média arabe basé à Londres, Asharq al-Awsat, qui se base sur des sources palestiniennes, a récemment informé que la dépouille d’un otage est détenue par le Jihad islamique palestinien, tandis qu’un autre est détenu par les Brigades Izzadin al-Qassam, la branche militaire du Hamas.

Les mêmes sources ont indiqué au média arabe que les deux autres dépouilles se trouveraient dans des zones contrôlées par Israël, à l’est de la ligne jaune, zone tampon autour de Gaza. Les sources ont également affirmé que « des difficultés majeures ont entravé les recherches » des restes et que le processus pour les retrouver pourrait prendre « un temps considérable ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités