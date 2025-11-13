Israël en guerre : les forces de sécurité israéliennes démantèlent une cellule du Hamas en Judée-Samarie, qui planifiait des attentats imminents en Israël

Le Shin Bet, en coordination avec l’armée israélienne et la police israélienne, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué avoir démantelé avec succès une importante infrastructure terroriste du Hamas opérant dans la région de Bethléem, en Judée-Samarie, déjouant ainsi des projets d’attentats imminents en Israël contre des civils et des forces de sécurité israéliennes.

Le Shin Beth précise que l‘enquête, qui a duré plusieurs mois, a permis l’arrestation d’une quarantaine de membres du Hamas lors de plus de quinze opérations menées par des réservistes de Tsahal appartenant à la brigade Etzion, à l’unité d’élite Duvdevan et aux forces antiterroristes. Au cours de ces raids, des armes, notamment des fusils M16, ont été saisies.

L’agence de sécurité israélienne a également affirmé que des hauts responsables du Hamas avaient recruté et organisé des cellules terroristes, s’étaient procuré des armes et planifiaient activement des attentats. L’une de ces cellules serait en état de préparation avancé pour mener des attaques armées dans un avenir proche.

« Le démantèlement de cette infrastructure a permis d’éviter des attentats terroristes majeurs et d’éventuelles pertes en vies civiles et militaires. Le Shin Bet, Tsahal et la police israélienne continueront d’agir avec fermeté contre les tentatives du Hamas de promouvoir le terrorisme et traduiront les responsables en justice« , ont déclaré les services de sécurité dans un communiqué conjoint.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités