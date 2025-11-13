Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 20h00 le corps d’un otage décédé à Israël

Dans un communiqué publié cet après-midi, le Hamas a déclaré qu’il restituerait les restes d’un autre otage décédé ce soir à 20h00.

« Les brigades Al-Quds et les brigades Izz ad-Din al-Qassam remettront le corps d’un prisonnier de guerre israélien, retrouvé aujourd’hui dans la région de Moraj, au nord de Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, à 20h00 heure de Gaza« , a indiqué le groupe terroriste palestinien dans son communiqué.

Cette annonce intervient après que la chaîne publique israélienne KAN a informé hier soir, que le Hamas possède des informations sur chacun des quatre otages décédés dont les dépouilles sont toujours détenues dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, le média arabe basé à Londres, Asharq al-Awsat, qui se base sur des sources palestiniennes, a récemment informé que la dépouille d’un otage est détenue par le Jihad islamique palestinien, tandis qu’un autre est détenu par les Brigades Izzadin al-Qassam, la branche militaire du Hamas.

Les mêmes sources ont indiqué au média arabe que les deux autres dépouilles se trouveraient dans des zones contrôlées par Israël, à l’est de la ligne jaune, zone tampon autour de Gaza. Les sources ont également affirmé que « des difficultés majeures ont entravé les recherches » des restes et que le processus pour les retrouver pourrait prendre « un temps considérable ».

Les quatre otages dont les dépouilles sont toujours détenues par les groupes terroristes palestiniens sont Meny Godard, le sergent-major Ran Gvili, Dror Or et le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 4 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités