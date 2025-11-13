Donald Trump souhaite relancer le processus de normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite, avant sa rencontre avec Mohammed ben Salmane

La chaine de télévision israélienne N12, qui se base sur les dires de hauts responsables américains, a informé que le président américain, Donald Trump, souhaite constater des progrès vers la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite avant sa rencontre prévue la semaine prochaine à la Maison-Blanche avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Néanmoins, les responsables américains ont indiqué qu’il était encore difficile de savoir si une avancée significative serait possible avant la réunion.

Par ailleurs, Des responsables américains et saoudiens ont tenu des discussions ces derniers jours afin de finaliser un vaste ensemble d’accords, notamment un accord de défense, en amont de la prochaine réunion entre les deux hommes d’États.

L’un des principaux sujets de discussion entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est la manière de relancer les pourparlers sur une possible normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, maintenant que la guerre à Gaza est terminée.

Toujours selon N12, les conseillers de Donald Trump ont exhorté le premier ministre Benjamin Netanyahu à se concentrer sur l’objectif plus large d’un éventuel accord de paix avec l’Arabie saoudite et à aller de l’avant avec les prochaines étapes du plan visant à mettre fin au conflit de Gaza.

Toutefois, la chaîne israélienne rapporte que le principal point de blocage concernant ce processus de normalisation réside dans l’exigence de l’Arabie saoudite qu’Israël prenne des mesures concrètes en vue de la création d’un État palestinien, assorties d’un calendrier précis ; une exigence que Benjamin Netanyahu a refusée.

Eliran COHEN pour Israel Actualités