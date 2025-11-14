Israël en guerre : la résolution américaine pour légitimer la force internationale de stabilisation à Gaza présente des mesures visant à établir un État palestinien

Selon les informations de la chaîne publique israélienne KAN, le projet de résolution de l’administration du président américain Donald Trump concernant la Force internationale de stabilisation (FIS) qui sera déployée après la guerre dans la bande de Gaza, comprend des mesures importantes visant à promouvoir la création d’un État palestinien.

« Après la mise en œuvre du plan de réforme de l’Autorité palestinienne, les conditions pourraient être réunies pour une voie crédible vers l’autodétermination et l’existence d’un État palestinien. Les États-Unis organiseront un dialogue entre Israël et les palestiniens afin de convenir d’un horizon politique pour une coexistence pacifique et prospère« , stipule le document de la résolution américaine, publié par KAN.

La résolution exige également qu’en plus de l’action de la force internationale en coopération avec Israël et l’Égypte pour stabiliser Gaza et remplacer le Hamas et la présence de Tsahal dans la région, elle opérera également avec une force de police palestinienne. Cette force sera formée et sélectionnée, et elle participera à la surveillance de la frontière.

En outre, KAN affirme que ce projet de résolution est plus ambitieux que les précédents et comprend des mesures qui auraient été prises à la demande des États arabes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités