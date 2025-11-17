Israël en guerre : l’Allemagne annonce la levée de son embargo partiel sur les armes livrées à Israël

Stefan Cornelius, porte-parole du gouvernement allemand, a indiqué à l’agence de presse allemande DPA que le gouvernement allemand lèvera la semaine prochaine l’ordonnance suspendant certaines ventes d’armes à Israël, suite à l’accord de cessez-le-feu conclu le mois dernier dans la bande de Gaza.

« Le gouvernement procédera, en règle générale, à un examen au cas par cas des décisions relatives aux exportations d’armes et réagira à l’évolution de la situation », a déclaré le porte-parole allemand.

Stefan Cornelius a également précisé que la levée de l’embargo permettra la reprise des exportations suspendues en août, à compter du 24 novembre prochain.

Dans un post publié sur son compte X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a salué la décision de l’Allemagne, appelant « les autres gouvernements à adopter des décisions similaires ».

L’Allemagne, deuxième exportateur d’armes vers Israël après les États-Unis, avait annoncé en août la suspension de certaines exportations d’armes vers Israël, suite à la pression internationale croissante contre Israël, durant la guerre dans la bande de Gaza.

Cet embargo concernait les armes et les systèmes pouvant être utilisés à Gaza, mais pas ceux jugés nécessaires à Israël pour se défendre contre les attaques extérieures.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités