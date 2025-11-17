Israël en guerre : le Hamas stockerait des armes en Afrique pour contourner l’accord de cessez-le-feu en cours à Gaza

La chaîne publique israélienne KAN a informé que le Hamas a commencé à stocker des armes dans des pays africains, au Yémen et dans d’autres nations sympathisantes de l’organisation terroriste palestinienne.

KAN précise que cette stratégie permet au Hamas de contourner l’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza, qui prévoit, entre autre, le désarmement du groupe islamique palestinien.

Le média israélien révèle également que ces armes sont stockées afin de pouvoir être ensuite acheminées clandestinement vers différents endroits, notamment la bande de Gaza, où le Hamas peut s’en procurer.

Cette information intervient après que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit voter aujourd’hui sur le projet de résolution qui a été examiné la semaine dernière concernant la force multinationale qui devrait être déployée dans la bande de Gaza.

Ce projet de résolution prévoit la création d’une force multinationale de stabilisation qui opérerait sous un commandement unifié, en étroite consultation et coopération avec Israël et l’Égypte. Cette force travaillerait aux côtés d’une police palestinienne nouvellement formée et habilitée afin de sécuriser les zones frontalières et de stabiliser la situation sécuritaire à Gaza.

Le mandat de cette force comprendrait la supervision de la démilitarisation de la bande de Gaza par la destruction des infrastructures terroristes et militaires, la prévention de leur reconstruction et la garantie du désarmement permanent des groupes armés non étatiques.

La mission proposée est censée fonctionner jusqu’à la fin de l’année 2027, tout renouvellement ou modification de son mandat nécessitant des consultations avec Israël, l’Égypte et le Conseil de sécurité de l’ONU.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités