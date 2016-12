victoires en série pour les français d’Israël! ….Permis de conduire, diplôme des pharmaciens…

Après des dizaines de rendez-vous, des centaines d’emails et de coups de téléphone, et de nombreux articles publiés dans la presse, j’ai le plaisir de vous annoncer la fin des équivalences pour les permis de conduire des français en Israël !

En tant qu’élu représentant des français d’Israël, c’est bien entendu un plaisir de voir cette promesse électorale se réaliser. Mais il serait malhonnête de faire croire que je suis tout seul dans ce bateau. Car avant tout, il y a la député francophone Sharen Haskel – c’est elle qui a pris le job à bras le corps, pour défendre nos intérêts à la Knesset.

« On peut être d’accord sur un point: celui qui sait conduire en France, sait conduire en Israël » a déclaré Sharen Haskel lors d’une conférence du Likoud Francophone le 15 novembre. « J’ai parlé à Israël Katz, le ministre des transports. Après avoir fait des recherches, après avoir apprit que les immigrants d’Italie n’ont pas à passer cette équivalence, on a trouvé un accord: les français n’auront bientôt plus à passer l’équivalence de leur permis de conduire ! »

L’équipe de conseillers et délégués consulaires Les Républicains/UDI, équipe dont je suis le chef de file aux conseils consulaires, a encore beaucoup de travail pour aider les français d’Israël. Mais pas une semaine ne passe sans que nous obtenions de bons résultats.

Et le Likoud Francophone n’est pas non plus pour rien dans ces victoires ! Il me faut également féliciter tous ceux qui se sont engagés dans le combat visant à faciliter l’alyah et l’intégration de tous les nôtres en Israël !

Le même 15 novembre, la Knesset a voté en première lecture un projet de loi portant sur la reconnaissance de l’équivalence des diplômes français de pharmacien.

Là encore c’était une victoire obtenue, en partie, grâce à vos élus de proximités – et grâce aux équipes de Meyer Habib, le député de la circonscription, qui se bat comme un lion face à ses partenaires israéliens, pour qu’ils comprennent les injustices faites aux olim de France.

A ceux qui me disent « rien ne sert de voter aux élections en France » – ces décisions prouvent le contraire. Bien entendu, c’est le parlement israélien qui, au final, décide de qui fait quoi. Mais vos élus consulaires et votre député jouent un rôle de l’ombre que personne ne soupçonne. Ils se battent 5 jours sur 7 pour les retraités, pour les anciens combattants, pour les femmes battues, pour nos concitoyens dans le besoin, pour une meilleure justice sociale, pour que la qualité des emplois proposés aux immigrants soient au moins aussi bonne que s’ils étaient resté en France.

Dans quelques mois, les français d’Israël devront voter pour les présidentielles puis pour réélire leur député. Il ne faudra pas oublier, à ce moment là, de se mobiliser en nombre. Il s’agit de donner toujours plus de force à nos représentants – afin que leurs revendications, légitimes, ne soient pas prises à la rigolade !

Quand aux élus consulaire dont je fais parti, nous sommes en place jusqu’en 2020 – dès lors, sachez que nous sommes plus que jamais à votre disposition, à travers tout le pays, pour vous aider et vous offrir des solutions à vos problèmes du quotidien !

Par Jonathan-Simon Sellem – JSSNews