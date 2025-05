Video: Retour triomphal de Yuval Dayan en Israël : une nation en liesse

Israël termine deuxième du Grand Prix Eurovision devant 26 pays et 163 millions de téléspectateurs.

La haine était au rendez-vous, mais le public, lui, ne s’y est pas trompé.

Là où le jury, par un vote manifestement politique, reléguait Israël à la 15e position, les téléspectateurs ont plébiscité la performance de Yuval Dayan en la plaçant largement en tête. Un désaveu cinglant pour ceux qui espéraient voir la chanson israélienne reléguée dans l’ombre.

Non, Israël n’a pas remporté le trophée officiel. Mais Israël a gagné le cœur de millions de personnes à travers l’Europe et le monde.

Bravo également à Louane, qui a porté haut les couleurs de la France en décrochant une très honorable 7e place. Une prestation de qualité qui aurait, elle aussi, mérité un meilleur sort.

Mais ce soir-là, la vraie gagnante, c’était Yuval.

Elle espérait atteindre le top 5, elle a terminé deuxième. Mais surtout, elle est arrivée première dans le cœur du public.

Rescapée du pogrom du 7 octobre, Yuval a montré au monde entier la résilience d’un peuple, sa fierté et sa force. Malgré les tentatives de perturbation d’activistes pro-palestiniens, elle est montée sur scène, droite, digne, bouleversante, et a brandi les couleurs bleu et blanc du drapeau israélien, avant de conclure sur ce cri venu du cœur :

Am Israel Haï – עם ישראל חי

Le peuple d’Israël est vivant. Et il le restera.

Alain SAYADA

Rédacteur en chef – Israël Actualités