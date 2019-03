5ce569ff-2ce8-41d9-b8e6-3b40a25c9764.MP4

Netanyahu: «Il y a quelques minutes, j’ai terminé une conversation de mise à jour et consulté le chef de cabinet, le chef du service de sécurité du Shin Bet et le chef du CNS. Il y a eu une attaque grave contre l’État d’Israël. répondra avec force. Dans peu de temps, je rencontrerai le président Trump et, immédiatement après, je rentrerai en Israël pour mener nos opérations »

c08b9028-0711-4fa1-ae9e-42dd057816f4.MP4