Ce matin, mes pensées vont à la population israélienne qui a été hier soir la cible de tirs en provenance de Gaza dont aucun média n’a parlés.

Deux missiles ont visé le centre du pays dans la région de Tel-Aviv. Une fois encore, les terroristes palestiniens occupant Gaza ont cherché à tuer.

Suite à ces tirs, les responsables Israéliens se sont réunis. ils réfléchissent, une fois de plus, à la réponse à donner. L’armée de l’air mène des frappes mais est-ce la bonne réponse ?

Comme à chaque fois, les chefs terroristes se sont mis à l’abri et se terrent dans des tunnels bien protégés abandonnant leur population civile. Le Hamas joue les vierges effarouchées et déclare ne pas être responsable de ces tirs, il désigne même, sans vraiment le dire, le Djihâd Islamique dépendant directement de l’Iran.

Pour la population israélienne du Sud comme pour celle du centre, cela importe peu !

Gaza est un repère de terroristes appartenant à de multiples factions qui cherchent chacune à prendre le pouvoir.

Le tir d’hier soir montre combien un armement de plus en plus sophistiqué se trouve entre les mains de groupuscules obéissant et financés par des pays étrangers. Le Qatar et son argent incontrôlé ou l’Iran finançant le Hezbollah et le terrorisme international.

Mais tous, malgré leurs différences et leur guerre interne n’ont qu’un but commun : détruire Israël !

La population israélienne ne se satisfait plus des répliques traditionnelles qui détruisent quelques usines ou tunnels et désorganise provisoirement les groupuscules.

La population israélienne ne se satisfait ni ne se réjouit de voir la population palestinienne être l’otage des criminels qui occupent Gaza.

Il est grand temps de faire payer, aux seuls responsables leur forfaiture.

Il est grand temps que les chefs, bien cachés lors des représailles recommencent à trembler !

Il est peut-être temps de reprendre une méthode qui a déjà été utilisée et qui avait produit ses effets : les éliminations ciblées !

Ce ne serait que justice et préserverait la vie des innocents otages de ses chefs assassins, toujours prêts à sacrifier jusqu’au dernier de leur population civile alors qu’ils se cachent lâchement.

Ce matin, j’ai une pensée fraternelle pour tous ceux qui vivent sous la menace des différents missiles de courtes ou longues portée et qui malgré tout continuent à vivre pleinement et avec une force et un optimisme exemplaires. Hier soir, alors que les sirènes retentissaient à Tel-Aviv, plus de 5000 supporters du Maccabi Tel-Aviv étaient présents au basket Stadium pour soutenir leur équipe.

Oui ce peuple est exceptionnel !

Que le ciel les protège et qu’il éclaire ceux qui les dirigent. Souhaitons-leur de retrouver le calme et la tranquillité.

Je voudrais terminer en témoignant mon soutien aux victimes des attaques contre les mosquées de Christchurch en Nouvelle Zélande

Non à la violence, non à la haine d’où qu’elles viennent.

Gil Taieb pour Israel Actualité