Edito de Alain SAYADA « Alyah : derrière le regain d’intérêt, le malaise français… »

Alyah : derrière le regain d’intérêt, le malaise français…

Dimanche 9 mars a eu lieu, à Paris, le salon de l’alyah. Si ce rendez-vous organisé

par l’agence juive attire, régulièrement, des publics très variés, pas forcément tous

décidés à quitter la France dans l’année, on sentait, sur l’édition 2019, une agitation,

une vigueur, qui en disent long sur le malaise français. Certes, un nouveau directeur,

Ouriel Gottlieb a pris ses fonctions. Certes, on se doute que nombre de

représentants associatifs ou institutionnels ont tenu à profiter de l’occasion pour venir

à sa rencontre. Peut-être le temps clément, en ce début de mars, a-t-il aussi motivé

quelques badauds moins passionnés qui n’auraient pas fait le déplacement sous une

pluie battante ou par un froid de gueux.

Mais il n’empêche. L’affluence au salon était digne des grands jours. Ou plutôt des

années les plus noires. Il m’est avis que l’on n’avait pas vu autant de foules

intéressées par l’installation en Israël depuis 2015, année tristement célèbre en

matière d’attentats.

Tous les jours, depuis le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, un nouvel

acte antisémite agite le territoire français. Cimetière profané, tags hideux rappelant

des heures sombres, agressions, insultes… Etre juif en France exige soit d’être

discret, soit d’avoir le cuir tanné. Car la haine prospère, elle s’exprime à visage

ouvert et génère, souvent des réactions au mieux molles, au pire exaspérées. Si

vous voulez désespérer de la nature humaine, lisez simplement les commentaires

des internautes lorsqu’un média se fait l’écho d’un nouvel acte antisémite. Entre

thèses complotistes, concurrences des racismes, agacement parce qu’on ne fait

qu’en parler et ton revanchard évoquant la Palestine, tout le chapelet le plus

nauséabond y passe. Et s’il existe des Français non juifs compatissants, qu’on se le

tienne pour dit, ce n’est pas au sein des internautes qui commentent qu’il faudra aller

les chercher.

Consternante, cette détestation des juifs toujours aussi appuyée sur clichés et

légendes complotistes où la magie noire le dispute au sordide, dans la veine du

Protocole des Sages de Sion, faux tristement célèbre qui, encore aujourd’hui, nourrit

l’essentiel de la haine, a eu raison des patriotismes les plus affirmés. Français,

citoyens, fiers de l’être, de respecter les valeurs de la République et de la servir,

nombreux sont nos coreligionnaires qui ont fini par plier : c’est désormais sur

d’autres rives, sur un autre continent que s’écrira leur avenir.

Car soyons francs, si la classe politique, les élus, les forces de l’ordre font ce qu’elles

peuvent pour montrer que la France, en tant que telle, n’est pas antisémite, le

ferment de la haine, lui, est bien enraciné. Et les tentatives maladroites pour le

déloger sans effet hélas. Je n’en veux pour preuve, cette manifestation après

l’agression d’Alain Finkielkraut, qui n’a pas motivé foule. Il faut dire que nombre de

juifs, dont nous sommes d’ailleurs, disons-le, n’avaient pas grande envie de se plirer

à cette mascarade, au côté du parti socialiste, entre autres, grand ordonnateur de

l’événement. Voir Olivier Faure qui conspuait l’Etat hébreu il y a à peine quelques

mois, jouer les âmes éplorées sur le sort de ses compatriotes « israélites » donnait

clairement la nausée. Non pas que ce monsieur soit antisémite. Juste bête à manger

du foin, car il n’a pas compris, voire il fait semblant de ne pas comprendre qu’exciter

la haine contre Israël en multipliant raccourcis et clichés est comme tendre des

armes à ceux qui haïssent les juifs ici, maintenant. Nous juifs, soutiens d’Israël avons

des raisons d’en vouloir, aux Iraniens, aux Syriens, aux Palestiniens, à tous ceux,

qui, ici, là-bas, nourrissent la haine, alimentent la folie, torturent, décapitent et

commettent les pires horreurs. Au nom d’Allah. Pour autant, il ne viendrait pas à

l’idée d’un citoyen français, juif de tout confondre et d’assassiner, de décapiter, de

brûler, le fils de son voisin musulman sur le chemin de l’école, ou une petite grand-

mère voilée, alors qu’elle se prépare un café ou regarde bien tranquillement sa télé.

L’inverse, hélas, n’est plus vrai. Tout juif, quel que soit son âge ou son degré de

soutien à Israël, est considéré comme coupable. Et donc bon à tuer. C’est la triste

vérité imposée par l’infiltration de l’islam radical assorti de quelques mensonges

médiatiques au sein de notre société.

En France, comme ailleurs, on ne recule devant aucun ridicule, du moment qu’on

peut accuser les juifs. Selon le Pakistan, les tensions avec l’Inde seraient causées

par Israël. Et si plutôt, le gouvernement pakistanais, connu pour promouvoir l’islam

intégriste et protéger les terroristes, en voulait à son voisin indien d’avoir noué des

liens commerciaux fructueux avec l’Etat hébreu ?

Mais revenons en France, et à notre triste constat. Il faudra partir. Un jour, bientôt.

C’est, au vu de l’affluence au salon de l’alyah, la conclusion à laquelle sont arrivés

nombre de nos compatriotes juifs. La Tunisie, la Lybie, l’Algérie, l’Irak ou L’Egypte.

Tous les pays arabes nous ont jeté dehors, au milieu du siècle précédent.

Aujourd’hui c’est l’Europe qui nous livre aux islamistes et nous montre la porte. Soit.

Mais au vu de ce qu’est désormais le Maghreb et de ce qu’est devenu le Proche-

Orient, la vieille Europe devrait s’interroger sur les conséquences de ce

renoncement.

Passons sur l’évolution sociologique, sur la façon dont la communauté musulmane la

plus fermée a su, au cours des 30 dernières années, imposer ses mœurs, ses

valeurs, sans pour autant accepter les valeurs de la République : charia, voile,

homophobie. Les signaux sont alarmants. Il y a 50 ou 60 ans, nos grands-parents

donnaient à leurs enfants des prénoms français. Pour respecter la France. En 2018,

20% des enfants nés en France avaient des prénoms à consonance arabo-

musulmane. Dans 40 ans, que restera-t-il de la France gauloise ? Rien, si le

clientélisme politique et l’afflux de pétro-dollars continuent à ce train.

La preuve en est faite par le calendrier électoral : les municipales se préparent et

dans les communes de banlieue francilienne, les partis musulmans sont à la

manœuvre : encore balbutiants en 2014, ils sauront dans quelques mois, draguer un

électorat séduit par leurs promesses. Au bien sûr, ils ne l’emporteront pas. Mais les

édiles soucieux de conserver siège et privilèges, comme ceux qui veulent éjecter un

rival sauront leur chanter la sérénade pour conclure alliances et compromissions.

Si nous juifs de France, aurons à cœur de participer au processus électoral, c’est

avec le cœur et la tête ailleurs que nous le ferons. Nos pères, sous l’égide de Moïse,

ont quitté l’Egypte pour rejoindre la terre promise. Des siècles plus tard, c’est en

« montant » vers Israël que nous accomplirons notre destin.

Am Israël Haï

Alain Sayada