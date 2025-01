Une survivante de l’attaque terroriste du Hamas au festival de musique Nova remporte une place pour représenter Israël à l’Eurovision

Une novice en musique canalise son traumatisme à partir du 7 octobre 2023, grâce à des talents musicaux nouvellement découverts

Publié 24 Janvier 2025 13:34

Par Alain SAYADA pour Israël Actualités

Une survivante de l’ attaque terroriste du festival de musique Nova par le Hamas le 7 octobre 2023 a canalisé son parcours thérapeutique à travers la musique et a obtenu jeudi une place pour représenter Israël au Concours Eurovision de la chanson à Bâle, en Suisse.

Yuval Raphael, 24 ans, aurait commencé à chanter pour faire face au traumatisme qu’elle a subi après qu’elle, quatre de ses amis et environ 40 autres personnes ont tenté de se cacher dans un abri anti-bombe en bord de route près du kibboutz Re’im après avoir fui le festival en voiture après l’attaque.

Raphael, qui a été obligé de se cacher sous les corps de ceux tués devant elle pendant environ huit heures avant l’arrivée des secours, a partagé son histoire et décrit comment les terroristes du Hamas sont retournés à plusieurs reprises à l’abri anti-bombes et ont ouvert le feu sur ceux qui se cachaient à l’intérieur.

Finalement, les terroristes ont commencé à lancer des grenades dans l’abri en béton, une histoire similaire à celle que des dizaines de personnes ont endurée ce jour-là, y compris l’Américain d’origine israélienne Hersh Goldberg-Polin.

« La musique est l’un des ingrédients les plus puissants dans mon processus de guérison », a-t-elle déclaré lors du concours jeudi, a rapporté le Times of Israel.

Bien qu’elle n’ait aucune expérience préalable en tant que chanteuse, Raphael a obtenu sa première place après avoir chanté « The Writings on the Wall » suivi d’une interprétation de « Dancing Queen » d’ABBA dédiée à « tous les anges » tués lors de l’attaque terroriste d’octobre 2023. L’émission, « Rising Star », est diffusée sur la chaîne israélienne Keshet 12.

Raphael avait auparavant attiré l’attention internationale non pas grâce à sa voix puissante, mais en partageant son expérience avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans un geste qui, selon elle, n’était pas motivé par des raisons politiques, mais par une tentative d’attirer l’attention sur ce que des civils innocents ont enduré ce jour tragique.

Des images sont affichées sur les murs d’un abri anti-bombe près du kibboutz Be’eri, dans le sud d’Israël, le 7 avril 2024, où, six mois plus tôt, des personnes avaient cherché refuge avant d’être tuées lors de l’attaque meurtrière du 7 octobre contre Israël par des terroristes du Hamas depuis Gaza. (Reuters/Amir Cohen)

Yuval Raphael, 24 ans, a remporté la place pour représenter Israël au concours de musique Eurovision le 23 janvier 2023, alors qu’il n’avait aucune expérience de chant préalable. (Ortal Dahan Ziv)

« Je veux leur raconter l’histoire du pays, ce que j’ai vécu, ce que d’autres ont vécu », aurait-elle déclaré avant la finale. « Je veux raconter l’histoire, mais pas dans un esprit de pitié. Je veux que ce soit dans un esprit de résistance face à tout cela et face aux huées qui, j’en suis sûre à 100 %, viendront du public. »

Les commentaires de Raphael faisaient référence à la résistance à laquelle elle et d’autres Israéliens ont été confrontés lors des compétitions internationales, notamment en 2024, suite à l’attaque terroriste et aux opérations ultérieures des Forces de défense israéliennes (FDI) à Gaza.

Israël a été confronté à des appels à l’exclusion de la compétition internationale, mais l’Union européenne de radio-télévision a rejeté cette proposition, affirmant que l’Eurovision est un événement musical apolitique. La candidate israélienne de 2024, Eden Golan, a dû faire face à des manifestations anti-israéliennes et bénéficier d’une protection du Shin Bet.

Golan a également été obligée de changer le nom de sa chanson, « October Rain », en « Hurricane », car les responsables de l’événement estimaient que c’était trop politique, a rapporté le Times of Israel.

Alain SAYADA pour Israel Actualités avec Fox News