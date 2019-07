4 S-300 russes inefficaces face à Israël

Les gens regardent les systèmes de missiles de défense aérienne S-300 lancer des missiles lors de la compétition «Keys to the Sky» lors des Jeux internationaux de l’armée 2017 sur le champ de tir d’Ashuluk près d’Astrakhan, en Russie, le 5 août 2017..

On rapporte des frappes aériennes, lundi matin, près de Damas et de Homs, selon les médias syriens. La Syrie a accusé Israël de ces frappes aériennes. Les frappes aériennes ont eu lieu quelques heures à peine après que des images satellites d’ImageSat International ont montré quatre systèmes de défense antimissile russes S-300 près de Masyaf, non loin de l’endroit où les frappes aériennes ont eu lieu.

Suite sur JForum