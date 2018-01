Agression d’un homme de confession juive le 18/01/18 à 2 h du matin, par 3 individus cagoulés

Le BNVCA dénonce et condamne l’agression violente dont a été victime dans son pavillon de Montreuil (93) un homme de confession juive attaqué le 18/01/18 vers 2 h de matin. Selon nos informations, la victime, Mr S .H. a été surpris pendant son sommeil, par 3 individus cagoulés, qui l’ont ficelé, et battu pour le dévaliser.

Bien que grièvement blessée au visage et à l’œil, la victime est parvenue à s’enfuir, et prévenir la police. Elle est actuellement hospitalisée dans un établissement spécialisé pour y recevoir des soins à l’œil.

Le BNVCA demande à la police de tout mettre en oeuvre pour identifier et interpeller les criminels.

Le mode opératoire utilisé par les malfaiteurs rappelle l’agression de la famille Pinto à Livry Gargan, et celle de Sarah Halimi.

Cependant, le BNVCA demande aux enquêteurs de vérifier si cette agression est ou non inspirée par un mobile antisémite.

Le BNVCA y reste attentif et las échéant prendra toutes les dispositions qui s’imposent.