Alain SAYADA

« Proposition du Qatar inacceptable qui serait qu’Israel accepte l’exile des responsables du Hamas »

Nouvelle proposition du Qatar qui serait d’exiler les responsables de la branche armée du Hamas vers un autre pays… ce qui est bien évidement inacceptable pour tout ceux qui considèrent que la seule solution pour ces barbares de terroristes Nazis, qui ont été à l’initiative du pogrom du 7 Octobre doivent être purement et simplement de se rendre sans conditions ou mourir, voilà, les messages que la société israélienne accepterait que prenne le Cabinet de Guerre.

Et certainement pas de voir s’envoler ces tueurs et violeurs de civils, de bébés, d’enfants, de femmes de personnes âgées malades, vers une destination afin de continuer de tuer nos frères et de jouir des aides de la communauté internationale détournées à leur profit personnel.

et de ne pas oublier qu’il y a toujours dans les geôles des groupes terroristes du Hamas ou bien du Djihad islamique 136 Otages israéliens, parmi lesquels encore des enfants , des personnes âgées, sans qu’aucune instances internationales ne bougent le petit doigt comme la Croix Rouge que nous n’entendons pas….

Alors encore une fois la seule proposition que nous serions près à accepter, serait que les dirigeants se rendent sans conditions ou mourir, voila ce que nous attendons du cabinet de guerre qu’elle envoie comme proposition et aucune autre.

Et surtout de ne pas oublier qu’après 97 jours de guerre, 1 200 israéliens ont été assassinés le 7 Octobre, 186 Soldats tombés au combat depuis l’invasion de Tsahal le 27 Octobre dans la bande de Gaza, comptons aujourd’hui plus de 12 957 Blessés et qu’il reste

Toujours

136 Otages

entre

les mains du Hamas

Am Israel Hai

