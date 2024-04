Alerte Info : un résumé des points clés transmis par le cabinet de sécurité:

Voici un résumé des points clés transmis par le cabinet de sécurité:

– Plus de 100 lancements de drones non pilotés ont été détectés en provenance d’Iran. D’autres systèmes sont surveillés pour déterminer s’ils ont également été lancés.

– Les drones mettent plusieurs heures à atteindre leur destination. Il est prévu que de nouveaux lancements puissent être observés dans les prochaines heures.

– Une surveillance est effectuée sur tous les systèmes iraniens en collaboration avec nos partenaires.

– Les forces armées se préparent à cette attaque en coordination avec tous les services. Des évaluations sont en cours pour affiner les plans, même dans les dernières heures.

– La riposte est planifiée avec une défense complète. La décision de fermer l’espace aérien est un pas positif dans nos préparatifs, en coordination avec d’autres organismes gouvernementaux.

– Des cibles du Hezbollah au Liban ont été attaquées en réponse à des tirs de missiles sur un village israélien plus tôt.

– Une décision a été prise récemment de reporter tous les recrutements dans l’armée et toutes les convocations prévues pour les services de renseignement.