Alexis Corbière n’aurait pas pu faire pire lapsus en parlant de Jean-Luc Mélenchon sur franceinfo

POLITIQUE – Ça tombe mal. Le député LFI Alexis Corbière s’est emmêlé les pinceaux ce jeudi 16 novembre entre les noms de deux personnalités politiques : le fondateur du mouvement de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon et… Jean-Marie Le Pen, fondateur du Rassemblement national.

Le député de Seine-Saint-Denis était invité sur franceinfo à réagir sur l’état de la NUPES, dans une très mauvaise passe depuis les critiques et la prise de distance des socialistes, communistes et écologistes vis-à-vis de la France insoumise, sur fond de conflit entre Israël et le Hamas. « Je suis pour que continue l’idée de l’unité, du rassemblement. Jean-Marie Le P… », déclare Alexis Corbière, avant de se reprendre immédiatement : « Jean-Marie Le Pen… Oula quelle horreur… », s’interrompt-il.

La journaliste Salhia Brakhlia sursaute : « Jean-Luc Mélenchon, vous alliez dire ? ». Alexis Corbière tente de passer à autre chose : « Non, allez, on arrête ». « Mais vous alliez dire quoi ? », insiste la journaliste. « J’allais dire Jean-Luc Mélenchon », reconnaît l’élu.

« Jean-Marie Le Pen a fait de l’antisémitisme »

