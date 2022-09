Anthony Blinken estime qu’un accord sur le nucléaire iranien est « peu probable à court terme »

Lors d’une conférence de presse à Mexico, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a affirmé que la dernière réponse de l’Iran aux propositions de l’Union européenne concernant le dossier du nucléaire iranien ne « sont pas bonnes« .

« Vous avez entendu l’Union européenne et en particulier, vous avez entendu le soi-disant E3 – l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni – se prononcer sur les derniers développements. Je ne peux pas vous donner de calendrier, sauf pour dire, encore une fois, que l’Iran semble ne pas vouloir ou ne pas être en mesure de faire ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord et qu’il continue d’essayer d’introduire des questions étrangères à la négociation qui rendent un accord moins probable » a déclaré le secrétaire d’État américain.

Anthony Blinken a ajouté que « ce que nous avons vu la semaine dernière est certainement un pas en arrière, loin de la probabilité de tout type d’accord à court terme« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités