Antisémitisme : l’Australie impose des sanctions financières contre le chef du Hezbollah et des groupes néonazis australiens

Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a informé aujourd’hui que l’Australie a imposé de nouvelles sanctions économiques contre le nouveau secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, un réseau néofasciste en ligne et quatre organisations suprémacistes blanches et néonazies, australiennes.

« Le Hezbollah est responsable de la mort d’innombrables civils au Liban, en Israël et dans tout le Moyen-Orient« , a déclaré Penny Wong dans un communiqué.

La ministre australienne des Affaires étrangères a également indiqué que c’est la première fois que le gouvernement australien impose des sanctions antiterroristes à une entité entièrement en ligne. En effet, des mesures ont été prises contre « Terrorgram », un réseau de comptes et de chaînes Telegram utilisé par des militants néonazis et suprémacistes blancs. L’utilisation ou la gestion des actifs attribués à ce réseau constituerait un délit pénal, passible de lourdes amendes et d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Par ailleurs, quatre organisations néonazies, suprémacistes blanches et nationalistes radicales vont être sanctionnés : l’Ordre national-socialiste (NSO), le Mouvement impérial russe, la Division Sonnenkrieg et The Base.

Penny Wong a déclaré que cette décision démontrait « l’engagement du gouvernement du premier ministre Anthony Albanese à perturber les activités des terroristes et des extrémistes violents et à les empêcher de recruter et de radicaliser des personnes en ligne. Il n’y a pas de place en Australie pour l’antisémitisme, la haine ou la violence ».

Cette volonté de l’Australie de sanctionner les groupuscules néonazis intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites en Australie, liés aux événements du 7 octobre 2023. Le Centre de recherche sur l’antisémitisme (ARC) du Combat Antisemitism Movement (CAM) a recueilli le mois dernier des données indiquant que les incidents antisémites en Australie devenaient de plus en plus violents, incluant des attaques contre des synagogues, des bâtiments et des voitures.

La semaine dernière, la police australienne a annoncé avoir déjoué un projet d’attentat antisémite après avoir découvert une caravane contenant des explosifs et l’adresse d’une synagogue, dans une banlieue de Sydney, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Eliran COHEN pour Israel Actualités