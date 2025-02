Judée-Samarie : dix soldats israéliens blessés lors d’un attentat à l’arme à feu près du village de Taysir

Dix soldats de Tsahal ont été blessés ce matin lors d’une fusillade terroriste qui a eu lieu au poste de contrôle israélien près du village palestinien de Taysir, au nord de la Judée-Samarie.

Le Magen David Adom a indiqué que deux des soldats blessés sont dans un état critique. Deux autres soldats ont été transportés au centre de soins de santé Rambam à Haïfa, où ils sont arrivés conscients et ont été emmenés à l’unité de traumatologie. Quatre autres ont été emmenés à l’unité de traumatologie de l’hôpital Beilinson pour y être soignés.

Selon le déroulé des faits, vers 6 heures du matin, le terroriste s’est approché d’un poste de garde de Tsahal près du poste de contrôle de Taysir et a ouvert le feu. Il portait un gilet vert ressemblant à un uniforme militaire, ce qui a provoqué une confusion initiale et des échanges de tirs. Il a tiré en direction d’un blockhaus dans lequel se trouvaient des soldats de Tsahal avant que les soldats du poste de contrôle, accompagnés de renforts, ne ripostent et ne le tuent.

L’armée israélienne enquête également sur la possibilité que l’asaillant se soit infiltré dans le complexe des soldats, comprenant un poste de garde et un blockhaus, et les ait pris par surprise en tirant à bout portant.

Cet attentat terroriste intervient dans le cadre de l’intensification des opérations antiterroristes de Tsahal en Judée-Samarie, depuis le début de l’opération « Mur de fer » lancé il y a deux semaines, notamment à Jénine, Tubas, Tammun, Tulkarem et Kabatiya.

Eliran COHEN pour Israel Actualités