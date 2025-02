Nucléaire iranien : selon les États-Unis, l’Iran accélèrerait secrètement sa production d’armes nucléaires

Le New-York Times a révélé qu’une récente évaluation des services de renseignement américain a conduit les responsables américains à croire qu’une équipe secrète de scientifiques iraniens explore une voie plus rapide, bien que moins avancée, pour développer une arme nucléaire.

Plus précisément, les renseignements, qui auraient été recueillis au cours des derniers mois de l’administration Biden et qui ont été partagés à l’administration Trump, suggèrent que l’Iran pourrait chercher un raccourci pour transformer son stock croissant d’uranium enrichi en une arme fonctionnelle en quelques mois plutôt qu’en un an ou plus.

Néanmoins, les responsables américains maintiennent que le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, n’a pas pris de décision définitive quant à la poursuite de la fabrication d’une bombe nucléaire.

Ces informations interviennent dans un contexte d’inquiétude pour l’establishment américain vis-à-vis des ambitions nucléaires de l’Iran : il y a un mois, le site américain Axios, avait informé que le conseiller à la sécurité nationale de l’administration Biden, Jake Sullivan, avait présenté, à l’ancien président américain, Joe Biden, des options pour une éventuelle attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes.

À cette même période, le Wall Street Journal avait dévoilé que Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

Par ailleurs, l’enjeu du nucléaire iranien devrait être au cœur des discussions qui auront lieu aujourd’hui à la Maison-Blanche entre le président américain, Donald Trump, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

