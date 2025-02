Judée-Samarie : Tsahal annonce le décès de deux de ses soldats lors de l’attentat à l’arme à feu près du village de Taysir

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi la mort de deux de ses soldats assassinés ce matin lors d’un attentat terroriste qui a eu lieu au poste de contrôle israélien près du village palestinien de Taysir, au nord de la Judée-Samarie.

Les deux soldats tués sont le sergent-major de réserve Ofer Young, 39 ans, originaire de Tel Aviv et le sergent-major réserviste Avraham Tzvi Tzvika Friedman, 43 ans, originaire d’Ein HaNatziv.

L’attentat terroriste meurtrier s’est déroulé vers 6 heures du matin. Le terroriste s’est approché d’un poste de garde de Tsahal près du poste de contrôle de Taysir et a ouvert le feu. Il portait un gilet vert ressemblant à un uniforme militaire, ce qui a provoqué une confusion initiale et des échanges de tirs. Il a tiré en direction d’un blockhaus dans lequel se trouvaient des soldats de Tsahal avant que les soldats du poste de contrôle, accompagnés de renforts, ne ripostent et ne le tuent.

Cet attentat terroriste intervient dans le cadre de l’intensification des opérations antiterroristes de Tsahal en Judée-Samarie, depuis le début de l’opération « Mur de fer » lancé il y a deux semaines, notamment à Jénine, Tubas, Tammun, Tulkarem et Kabatiya.

Eliran COHEN pour Israel Actualités