Israël en guerre : le Hamas affirme que le Pakistan serait d’accord pour accueillir des terroristes palestiniens libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Le porte-parole du Hamas, le docteur Khalid Al-Qadoumi, a déclaré au journal britannique, The Independent, que le Pakistan aurait accepté d’accueillir 15 terroristes palestiniens libérés dans le cadre de l’accord de l’accord de cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza.

« Dans un premier temps, le nombre de palestiniens qui se rendront au Pakistan sera de 15, mais la date de leur arrivée au Pakistan n’a pas encore été déterminée« , a indiqué Khalid Al-Qadoumi.

Le porte-parole du groupe terroriste palestinien a également ajouté que « plusieurs pays islamiques, dont l’Égypte, la Turquie, l’Indonésie, la Malaisie et l’Algérie, ont exprimé leur volonté d’accueillir un groupe de prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l’accord et des discussions avec ces pays sont actuellement en cours« .

Néanmoins, le ministère pakistanais de l’Intérieur a nié avoir eu connaissance de cet accord avec le Hamas et le ministère des Affaires étrangères pakistanais n’a pas encore réagi.

Par ailleurs, L’agence de presse palestinienne, Quds Press, avait auparavant rapporté que le Pakistan faisait partie des quatre pays ayant accepté d’accueillir les prisonniers libérés dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza. Citant les dires d’un haut responsable du Hamas, l’agence a déclaré hier que le groupe islamique palestinien « négocie avec plusieurs pays pour obtenir l’autorisation d’accueillir les prisonniers libérés restants« .

En outre, Qud Press a noté que 99 prisonniers palestiniens libérés par Israël ont été déportés en Égypte, et que 263 terroristes devraient être libérés d’ici la fin de la première phase du cessez-le-feu à Gaza. 15 terroristes palestiniens devraient arriver en Turquie en provenance du Caire aujourd’hui.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, treize otages israéliens ont été libérés durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans, Agam Berger âgée de 19 ans, Arbel Yehud, âgée de 29 ans, et Gadi Moses, âgé de 80 ans, Ofer Calderon, âgé de 54 ans, Keith Siegel, âgé de 64 ans, et Yarden Bibas, âgé de 35 ans.

Cinq otages thaïlandais ont aussi été libérés durant la première phase de cet accord : Sathian Suwannakhan, Pongsak Thaenna, Bannawat Saethao, Sriaoun Watchara et Surasak Lamnao.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités