USA: Trump affirme que les États-Unis vont « prendre le contrôle » de la bande de Gaza et la reconstruire pour stabiliser le Moyen-Orient

« Il faut niveler la situation » : Trump affirme que les États-Unis vont « prendre le contrôle » de la bande de Gaza et la reconstruire pour stabiliser le Moyen-Orient Trump envisage une « position de propriétaire à long terme » de la bande de Gaza



Mercredi 5 Fevrier 2025 07h26

Les Etats-Unis vont « prendre le contrôle de la bande de Gaza », la raser et reconstruire la zone, a déclaré le président Donald Trump lors d’une conférence de presse mardi soir après avoir rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.

« Les Etats-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza et nous ferons notre travail », a déclaré mardi soir M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Netanyahu. « Nous en serons les propriétaires et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes et autres armes dangereuses et inexplorées qui s’y trouvent. »

« Il faut niveler le site et se débarrasser des bâtiments détruits, le niveler, créer un développement économique qui fournira un nombre illimité d’emplois et de logements aux habitants de la région », a-t-il déclaré. « Il faut faire un vrai travail. Faire quelque chose de différent. Il ne faut pas revenir en arrière. Si vous revenez en arrière, tout finira comme avant, comme depuis 100 ans. »

Netanyahu, qui a rejoint Trump pour la conférence de presse de mardi, est le premier dirigeant mondial à rencontrer le président à la Maison Blanche sous sa deuxième administration.

Interrogé sur la prise de contrôle de la bande de Gaza, Trump a déclaré qu’il pouvait voir les États-Unis dans une « position de propriété à long terme » de ce morceau de terre, ce qui apporterait probablement la stabilité au Moyen-Orient.

« Je pense que cela apportera une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient », a déclaré M. Trump. « Et tous ceux à qui j’ai parlé – ce n’est pas une décision prise à la légère – tous ceux à qui j’ai parlé aiment l’idée que les États-Unis soient propriétaires de ce morceau de terre. Ils développeront et créeront des milliers d’emplois avec quelque chose qui sera magnifique dans une région vraiment magnifique que personne ne connaît. Personne ne peut regarder parce que tout ce qu’ils voient, c’est la mort, la destruction et les décombres. »

Interrogé également sur la bande de Gaza, Netanyahu a réitéré aux médias qu’il avait trois objectifs, dont l’un est de « s’assurer que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël ».

« Le président Trump porte le problème à un niveau bien plus élevé », a déclaré le dirigeant israélien. « Il voit un avenir différent pour ce morceau de terre qui a été la cible de tant de terrorisme, de tant d’attaques contre nous, de tant d’épreuves et de tant de tribulations. Il a une idée différente, et je pense qu’il vaut la peine d’y prêter attention. »

La rencontre entre les deux hommes à la Maison Blanche a notamment porté sur l’accord de cessez-le-feu actuel entre Israël et le groupe terroriste Hamas et son avenir, sur l’emprise de l’Iran sur le Moyen-Orient et sur la réinstallation des résidents de Gaza dans d’autres pays.

« Lors de nos rencontres d’aujourd’hui, le Premier ministre et moi-même avons discuté de l’avenir, de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour assurer l’élimination du Hamas et, à terme, rétablir la paix dans une région très troublée », a déclaré M. Trump lors de la conférence de presse. « La situation a été difficile, mais ce qui s’est passé au cours des quatre dernières années n’a pas été bon. »

Trump a déclaré que la bande de Gaza était devenue « un symbole de mort et de destruction depuis tant de décennies et si mauvaise pour les gens qui s’en approchent ».

