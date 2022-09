Antisémitisme : un tribunal suédois juge que le licenciement d’un docteur juif était illégal

Le tribunal du travail suédois a déterminé hier qu’il n’y avait aucune justification légale au licenciement d’un neurochirurgien juif du nom de « Dr Svensson » (un pseudonyme utilisé pour protéger l’identité du médecin).

Dr. Svensson a été licencié l’année dernière après s’être plaint pendant des années d’antisémitisme omniprésent au sein de l’hôpital Karolinska.

Le Lawfare Project, une ONG basée à New York, qui œuvre pour protéger les droits humains et civils des communautés juives et pro-israéliennes dans le monde entier, a retenu les services d’un avocat local pour que le Dr Svensson poursuive l’hôpital en justice, traitant de la discrimination et des représailles pour les plaintes du Dr Svensson. Après le dépôt de cette affaire devant le tribunal de district, l’Association médicale suédoise a déposé une action distincte auprès du tribunal du travail au nom du Dr Svensson, traitant spécifiquement de son licenciement abusif.

« L’aveu de l’hôpital Karolinska selon lequel il a licencié à tort un médecin juif qui se plaignait de l’antisémitisme dont il était victime à plusieurs reprises est stupéfiant », a déclaré Gerard Filitti, conseiller principal du Lawfare Project. « Il est très inhabituel pour un accusé d’admettre qu’il n’avait aucune raison légale valable de licencier un employé. C’est l’essence de la décharge injustifiée, et l’aveu de Karolinska trace une ligne droite entre la discrimination visant le Dr Svensson et les représailles illégales qu’il a subi lorsqu’il l’a signalé ».

En octobre 2021,, Le Jerusalem Post a obtenu une lettre de six pages envoyée par le Lawfare Project qui décrivait « l’antisémitisme omniprésent qui semble s’être normalisé et systématisé à l’hôpital universitaire de Karolinska et l’Institut Karolinska ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités