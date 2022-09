Un groupe d’anciens officiers israéliens demandent à Joe Biden de rejeter un nouvel accord sur le nucléaire iranien

Selon les informations de Fox News, Un groupe de 5 000 anciens officiers de la défense israélienne a exhorté le président américain Joe Biden dans une lettre à ne pas signer un nouvel accord sur le nucléaire avec l’Iran.

La lettre indique que le projet d’accord actuel de l’accord donne à l’Iran une voie claire vers les armes nucléaires.

« Malgré l’engagement déclaré répété de votre administration d’empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, cet accord crée une voie légale claire pour que l’Iran obtienne des armes nucléaires d’ici 2031, tout en refusant aux signataires tout outil pour empêcher cette éventualité« , préviennent les ex-officiers israéliens dans la lettre.

Les ex-officiers craignent aussi que cet accord déclenche » une course régionale aux armements nucléaires, dans laquelle des États comme l’Égypte, l’Arabie saoudite et d’autres États sunnites chercheront à développer ou à acquérir des armes nucléaires pour atténuer la menace iranienne ».

La lettre souligne que le nouvel accord débloquerait des fonds pour l’Iran, et que le pays a déjà utilisé une telle aubaine pour exporter la terreur et l’instabilité dans toute la région et au-delà.

La lettre a été envoyée après que des informations ont été publiées la semaine dernière, suggérant qu’un nouvel accord sur le nucléaire iranien était sur le point d’être signé, en partie parce que l’Iran avait retiré certaines conditions.

Eliran COHEN pour Israel Actualités