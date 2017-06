Attaque sur les Champs-Elysées : Adam D, 32 ans, était fiché S

Une attaque a eu lieu près des Champs-Elysées ce lundi après-midi. Un fourgon de gendarmerie a été pris pour cible par un homme à bord d’une Renault. Selon nos informations, le forcené était fiché S.

Selon les premiers éléments dont nous disposons, l’homme qui a foncé sur un fourgon de gendarmerie vers 15h près des Champs-Elysées, né en 1985, était fiché S.

A bord d’une Renault, le forcené a foncé sur un fourgon de gendarmerie rue de Lisbonne, dans le VIIIe arrondissement. Le véhicule bélier a explosé lors de l’impact avant de s’embraser.

Le forcené probablement mort

Les gendarmes ont riposté avec leurs armes à feu et le forcené a été maîtrisé. “Très probablement, l’individu est mort mais il est allongé sur une partie des Champs-Elysées et bien évidemment, comme les opérations de déminage sont en cours, les éléments et les secours progressent lentement pour ne pas prendre le moindre risque”, a expliqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Pierre-Henry Brandet. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, est attendu sur place.

Un acte volontaire

On ignore pour le moment les motivations de son attaque mais une source proche du dossier indique : “A priori, il s’agit d’un acte volontaire”. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête de flagrance. Deux armes de poing, une kalachnikov et au moins une bonbonne de gaz ont été découvertes dans sa voiture.