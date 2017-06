Repose en Paix HADAS par Gil TAIEB

J’aurai aimé pouvoir commencer cette journée en vous invitant à dire et exprimer votre amour à nos Papas

Mais je ne peux m’empêcher de penser à celui de Hadas Malka, cette jeune soldate de 23 ans sauvagement assassiné par un terroriste palestinien à Jérusalem

Pour ce Papa la vie ne sera plus jamais la même

C’est en tant que fils, que Papa et grand Papa que je pense à Tous ceux qui, comme nombres d’entres nous, avons à cœur de protéger nos enfants et leurs donner des valeurs.

Je ne peux m’empêcher de penser à la phrase de Golda Meir » la Paix ne viendra que lorsque les parents palestiniens aimeront leurs enfants plus qu’ils ne détestent les nôtres ! »

Ce matin je pense à Tous Les parents que le terrorisme islamique a plongé dans l’horreur

Ce matin j’implore le ciel afin qu’il apporte le réconfort à ceux qui souffrent

Ce matin je prie le ciel afin que cette Haine enfin s’arrête

Ce matin, je m’en veux mais Je Hais ceux qui choisissent de semer la mort

Ce matin j’espère que partout, les forces de l’ordre, les militaires engagés aux frontières et hors des frontières, réussissent enfin à éradiquer les ennemis de la Vie

Ce matin je pense à Tous ces jeunes gardiens d’Israël qui voient partir une de leurs sœurs

Repose en Paix HADAS

Gil Taieb