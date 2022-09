Au parlement allemand, le président israélien Isaac Herzog appelle à lutter contre l’antisémitisme et met en garde contre la menace de l’Iran

Face au parlement allemand, le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, a récité la prière du « yizkor » à la mémoire des six millions de Juifs tués par les nazis lors de la Shoah.

Le président a appelé l’Allemagne et Israël à travailler ensemble pour se souvenir de l’Holocauste, et mener une « guerre totale contre la négation de l’Holocauste, l’antisémitisme et le racisme ».

Le président israélien Isaac Herzog a aussi mis en garde contre la menace de l’Iran et a appelé « les nations du monde » à empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires.

« La ligne directrice doit être claire : un État qui nie l’Holocauste, un État qui agit par haine et belligérance, un État qui menace le droit de l’État d’Israël exister, n’est pas éligible pour signer des accords qui ne feront que l’encourager, n’est pas éligible à des pots-de-vin ou à des fonds, n’est pas éligible à des concessions, en aucune circonstance« , a déclaré le président israélien.

Isaac Herzog a ajouté que la communauté internationale « doit se tenir du bon côté de l’histoire, fixer des conditions claires, imposer des sanctions féroces et essentielles, créer un tampon imperméable entre l’Iran et les capacités nucléaires. Elle doit agir et ne pas reculer ».

Isaac Herzog est en visite officielle de trois jours en Allemagne. Hier, il a assisté à la cérémonie commémorative marquant le 50e anniversaire du meurtre de 11 Israéliens par des terroristes palestiniens aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

Eliran COHEN pour Israel Actualités