Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël n’a aucun intérêt à voir l’Autorité palestinienne s’effondrer

Selon les informations du média israélien Kan, Benjamin Netanyahu a déclaré, lors d’une réunion à huis clos de la commission israélienne des affaires étrangères et de la défense, que l’Autorité palestinienne « ne pouvait pas être autorisée » à s’effondrer, mais que le désir des Palestiniens d’avoir un État indépendant « doit être étouffé ».

« Nous avons besoin de l’Autorité palestinienne. Nous ne pouvons pas lui permettre de s’effondrer. Nous ne voulons pas non plus qu’il s’effondre. Nous sommes prêts à l’aider financièrement. Nous avons intérêt à ce que l’AP continue de travailler. Là où il réussit à fonctionner, il fait le travail pour nous. Et nous n’avons aucun intérêt à ce qu’il tombe », a affirmé le premier ministre israélien.

Il a également déclaré qu’Israël préparait « l’après Mahmoud Abbas « qui en est maintenant à la dix-huitième année d’un mandat de quatre ans en tant que président de l’AP.

Le journal libanais Al Akhbar a d’ailleurs rapporté plus tôt ce mois-ci que la santé de Mahmoud Abbas s’était détériorée et qu’il pourrait ne pas être en mesure de remplir ses fonctions, bien qu’il soit récemment revenu d’une visite diplomatique en Chine

Le président de l’Autorité palestinienne n’a pas encore nommé de successeur alors que des récents sondages palestiniens montrent un fort soutien de la population palestinienne au groupe terroriste du Hamas basé à Gaza et des opinions négatives sur Mahmoud Abbas et son parti Fatah.

Eliran COHEN pour Israel Actualités