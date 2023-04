Yom Hazikaron : Benjamin Netanyahu appelle à l’unité entre les citoyens israéliens

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé aujourd’hui tous les citoyens israéliens à « s’unir et à se tenir comme des frères » en s’exprimant dans une allocution lors de la principale cérémonie d’État du Yom Hazikaron.

« Cette année, plus que jamais, lors de la Journée commémorative des braves de notre nation, nous nous souviendrons que nous sommes frères : juifs, druzes, musulmans, bédouins, chrétiens et circassiens« , a déclaré Benjamin Netanyahu au sommet du mont Herzl à Jérusalem.

« Frères de service, frères d’armes, frères de sang. C’est le véritable esprit de notre peuple. Ensemble, nous resterons frères et garantirons notre indépendance de génération en génération. Ensemble, nous serons des frères et nous inclinerons la tête en hommage sans fin à l’héroïsme des morts« , a ajouté le premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu a souligné l’urgence de récupérer les captifs du Hamas Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui sont entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014 et 2015, respectivement. Avera Mengistu et Hisham al-Sayed souffrent tous deux de maladie mentale.

Le premier ministre israélien a également appelé à récupérer les corps détenus par le Hamas de deux soldats de Tsahal, Oron Shaul et Hadar Goldin, qui ont été tués au combat lors de « l’opération Bordure protectrice » en 2014.

Yom Hazikaron a commencé hier soir. Des commémorations ont lieu aujourd’hui dans 52 cimetières militaires et lieux de mémoire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités