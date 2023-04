L’État d’Israël souhaite organiser un sommet sur la paix pour régler le conflit au Soudan

Israël a proposé d’organiser des pourparlers de cessez-le-feu entre les factions soudanaises en guerre alors que les États-Unis ont déclaré qu’une trêve temporaire de 72 heures entrerait en vigueur à partir d’aujourd’hui pour permettre aux nations occidentales, arabes et asiatiques de se précipiter pour extraire leurs citoyens du pays.

« S’il existe un moyen par lequel Israël peut aider à mettre fin à la guerre et à la violence au Soudan, nous serions très heureux de le faire« , a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

En annonçant la trêve, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu' »à la suite d’intenses négociations au cours des dernières 48 heures, les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) ont convenu de mettre en œuvre un cessez-le-feu à l’échelle nationale à partir du 24 avril à minuit, pour durer 72 heures ».

Des combats ont éclaté entre les forces armées soudanaises et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) le 15 avril et ont tué au moins 427 personnes, détruisant des hôpitaux et d’autres services et transformant des zones résidentielles en zones de guerre.

Eliran COHEN pour Israel Actualités